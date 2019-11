Sub 50% dintre romanii intre 55 si 64 de ani au un loc de munca. Comparatia cu UE

Stiri pe aceeasi tema

- Rata angajarii la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene la categoria de varsta 55-64 de ani varia anul trecut de la peste 70% in Suedia, Germania si Danemarca la sub 50% in Romania, Malta, Polonia, Slovenia, Croatia, Grecia si Luxemburg, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…

- Industria a reprezentat anul trecut cea mai semnificativa activitate economica din Uniunea Europeana in functie de productia generata, reprezentand 19,1% din valoarea totala bruta adaugata, iar statele cu cel mai ridicat procent au fost: Irlanda (36,5%), Cehia (30,2%), Slovenia (26,9%) si Romania…

- Romania a avut, in 2018, un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit celei de-a doua estimari publicata luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut, anul trecut, un deficit guvernamental mai mare de 3% din PIB, precizeaza sursa citata.Citește…

- EUROSTAT: Știați ca 24% dintre copii risca saracia sau excluderea sociala, de la 13% in Slovenia și Cehia la 38% in Romania? Stiati… … ca doar sub o treime (28%) din populația UE nu iși poate permite o vacanța anuala de o saptamana in afara casei, cu cea mai mare pondere gasita in Romania (59%) și cea…

- In agricultura, silvicultura si pescuit, in randul statelor din estul si sudul Uniunii Europene, 27 de regiuni diferite au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%, inclusiv cinci din sase regiuni din Bulgaria, opt din 13 regiuni din Grecia, sase…

- In trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,3% in UE si de 1,1% in zona euro, dupa o crestere anuala de 1,6% in primele trei luni din acest an in UE si, respectiv, 1,2% in zona euro. Toate tarile UE au raportat cresteri anuale…