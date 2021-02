SUA: Procuratura din New York extinde ancheta privind tranzactiile financiare ale lui Trump (presa)

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din New York ancheteaza tranzactiile financiare avand legatura cu mai multe cladiri din Manhattan care apartin fostului presedinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citeaza informatii publicate sambata in presa americana, conform AGERPRES. Potrivit declaratiilor facute…

- Biroul procurorului general din Manhattan analizeaza daca sa il puna din nou sub acuzare pe Steve Bannon, pentru delicte statale, dupa ce fostul consilier al Casei Albe a fost gratiat pentru delicte federale de catre fostul presedinte Donald Trump, transmite Reuters, conform news.ro. Investigatia…

- Planul Washingtonului de a retrage 12.000 de soldati americani din Germania este deocamdata suspendat dupa tranzitia de putere la Casa Alba, transmite joi dpa. Comandantul fortelor SUA in Europa, Tod Wolters, le-a declarat jurnalistilor miercuri ca noua administratie a presedintelui Joe Biden si secretarul…

- Unele dintre cele mai renumite active din domeniul ospitalitații ale fostului președinte Donald Trump au inregistrat venituri in scadere puternica anul trecut, pe fondul pandemiei COVID, potrivit unui raport financiar depus miercuri, in ultima sa zi in funcție, relateaza Reuters. Citește și: Se…

- Mandatul lui Donald Trump de presedinte al SUA a fost marcat de o dezvoltare a economiei, umbrita insa de criza cauzata de COVID-19 si de acuzatiile fara probe formulate de liderul american privind fraudarea alegerilor din noiembrie anul trecut. Agentia France Presse citata de Agerpres prezinta marti…

- Facebook și Instagram au restabilit brusc accesul la conturile actualului președinte american Donald Trump. Postarile blocate anterior au inceput sa apara din nou simbata, 16 ianuarie, la accesarea paginii. Deocamdata, nu se știe daca Trump are acces la paginile sale, transmite iz.ru Pe 7 ianuarie fondatorul…

- Votul care are loc miercuri seara in camera inferioara a Congresului va declanșa un proces in Senat, care se va pronunța ulterior in privința unei eventuale condamnari a lui Donald Trump. Președintele in exercițiu risca sa nu mai poata candida pentru un nou mandat in 2024, scrie New York Times. Donald…