Iisus a avut "mai multe drepturi" in fata lui Pontiu Pilat decat Donald Trump in fata procedurii de destituire lansate de democrati impotriva presedintelui american, a afirmat miercuri un ales republican, provocand o vie controversa, noteaza AFP.



"Cand Iisus a fost acuzat in mod fals de tradare, Pontiu Pilat i-a dat lui Iisus ocazia sa faca fata acuzatorilor sai. In timpul acestui simulacru de proces, Pontiu Pilat i-a acordat lui Iisus mai multe drepturi decat i-au acordat democratii presedintelui in aceasta procedura", a spus Barry Loudermilk, congresman de Georgia, in cursul dezbaterii…