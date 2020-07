In conditiile in care este fortat de pandemia de COVID-19 sa renunte la amplele mitinguri electorale in tara, presedintele american Donald Trump a transformat marti o conferinta de presa, desfasurata in gradinile Casei Albe, in miting de campanie, incepand printr-un avertisment dat Chinei si terminand printr-o violenta diatriba impotriva lui Joe Biden, potrivit AFP si Reuters.



In ziua in care Joe Biden a dezvaluit un plan de combatere a incalzirii globale de 2 trilioane de dolari in cadrul unui discurs in Delaware, Donald Trump s-a urcat pe un podium in fata Biroului Oval si, dupa…