- Statele Unite vor trimite temporar intariri in Afganistan pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale, a indicat joi comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, transmite AFP. 'Vom trimite resurse suplimentare pentru a proteja…

- Armata americana va deschide negocieri cu mai multe state situate in vecinatatea Afganistanului pentru a repozitiona forte in regiune dupa retragerea din aceasta tara, pentru a impiedica o resurgenta a Al-Qaida, a afirmat comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie,…

- Retragerea trupelor occidentale din Afganistan genereaza riscuri "semnificative" privind amplificarea terorismului, afirma William Burns, directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com. "Trebuie sa vedem foarte clar realitatea, sa observam potentialele…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ''consecinte'' daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pana la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ''dificil'' sa se respecte acest termen, anunța AGERPRES. ''Americanii…

- Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene in Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente impotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP.