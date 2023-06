Statele Unite(SUA) au anuntat marti noi sancțiuni impotriva activitatilor grupului de mercenari rusi Wagner in Africa, in special in Republica Centrafricana, la cateva zile dupa revolta initiata de liderul sau, Evgheni Prigojin, transmite AFP. Statele Unite urmau sa anunte aceste masuri chiar la inceputul saptamanii, dar au decis sa le amane putin pentru a nu parea ca iau parte la recenta criza din Rusia. Sanctiunile americane vizeaza compania miniera Midas Resources, care detine mai multe mine in Republica Centrafricana, precum si Diamville, specializata in tranzactii cu aur, ambele controlate…