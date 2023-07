Stiri pe aceeasi tema

- Qin a declarat ca stadiul relatiilor bilaterale "nu corespunde intereselor fundamentale ale celor doua popoare si nici asteptarilor comune ale comunitatii internationale", transmite televiziunea de stat CCTV, relateaza EFE preluata de Agerpres.Ministrul chinez de externe a formulat "cerinte clare privind…

- Statele Unite vor dispune de 'un acces neingradit' la bazele militare din Papua - Noua Guinee si vor avea 'uzul exclusiv' al anumitor zone din tara, potrivit pactului de securitate semnat la sfarsitul lunii mai in acest stat din Pacific, unde Washingtonul incearca sa contracareze influenta Beijingului,…

- Tensiunile diplomatice intre SUA și China sunt departe de a se fi terminat, iar ultima convorbire intre miniștrii de externe ale celor doua state fiind pe un ton virulent. Vizita lui Antony Blinken la Beijing, saptamana viitoare, este prima pe care un secretar de stat american o face in China in ultimii…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Statele Unite si-au exprimat luni "ingrijorari foarte serioase" dupa ce gigantul american de semiconductori Micron a fost acuzat duminica de Beijing de deficiente in materie de securitate, un nou episod in lupta dintre cele doua tari pentru aceasta tehnologie, transmite AFP, citat de Agerpres."Avem…

- Casa Alba l-a criticat dur pe presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care a acuzat Statele Unite ca incurajeaza razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Consiliului pentru Securitate Nationala, John Kirby, a declarat ca Brazilia repeta mecanic propaganda chineza si rusa, fara sa analizeze…

- Statele Unite au cerut Chinei sambata sa dea dovada de retinere in prima zi a exercitiilor militare pe care armata chineza le desfasoara in jurul Taiwanului, subliniind ca Washingtonul este pregatit sa isi indeplineasca angajamentele de securitate in Asia, informeaza AFP, citat de Agerpres."Canalele…

- Statele Unite au cerut Chinei sambata sa dea dovada de retinere in prima zi a exercitiilor militare pe care armata chineza le desfasoara in jurul Taiwanului, subliniind ca Washingtonul este pregatit sa isi indeplineasca angajamentele de securitate in Asia, informeaza AFP.