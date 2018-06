Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitația organizatorilor, Administrația SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitatia organizatorilor, Administratia SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit…

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit luni…

- Statele Unite condamna ocuparea de catre Rusia a teritoriilor din Georgia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Washington in comun cu premierul de la Tbilisi, Ghiorghi Kvirikasvili.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a prezentat azi o serie de condiții pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul, somând regimul islamist de la Teheran sa renunțe la "comportamentul negativ" și amenințând cu sancțiuni dure. Mike Pompeo a prezentat o serie de…

- Statele Unite ale Americii vor sa construiasca o "coalitie" internationala impotriva regimului de la Teheran si a "activitatilor destabilizatoare" ale acestuia, a anuntat Departamentul de Stat. Ideea va fi detaliata luni de secretarul de stat american Mike Pompeo in primul sau mare discurs de politica…

- Statele Unite ale Americii vor sa construiasca o ''coalitie'' internationala impotriva regimului de la Teheran si a ''activitatilor destabilizatoare'' ale acestuia, a anuntat Departamentul de Stat. Ideea va fi detaliata luni de secretarul de stat american Mike Pompeo…