- Kenneth Smith, in varsta de 58 de ani, condamnat pentru o crima comisa cand avea 23 de ani, va deveni primul om din SUA executat cu o "masca a morții". Va fi executat pe 25 ianuarie 2024.Smith va fi primul american care va fi executat cu aceasta metoda, care presupune umplerea plamanilor și a creierului…

- O astfel de execuție echivaleaza cu „tratamente crude, inumane sau degradante sau chiar tortura”, au transmis patru raportori speciali ai ONU intr-un raport in care cer Statelor Unite sa nu mearga mai departe cu decizia a executa un condamnat la moarte prin hipoxie cu azot, relateaza Reuters.Kenneth…

- Fostul lider al unei organizatii pro-independenta din Hong Kong, Tony Chung, care a fost condamnat in temeiul legii privind securitatea nationala impusa de Beijing, a fugit in Marea Britanie, informeaza Rador Radio Romania.Aici va cere azil politic, releva un articol publicat in "The Washington Post".…

- Fostul prim-ministru din Burundi a fost condamnat la inchisoare pe viața, dupa ce Curtea Suprema l-a gasit vinovat de mai multe infracțiuni, inclusiv de folosirea vrajitoriei pentru a-i pune in pericol viața președintelui țarii, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Alain-Guillaume Bunyoni…

- Magistratii Instantei Supreme au scazut un an din condamnarea de patru ani si opt luni de inchisoare primita de fostul deputat Cristian Rizea, intr-un dosar de coruptie, in conditiile in care s-au prescris faptele pentru infractiunea de spalare a banilor, informeaza Rador Radio Romania.Hotararea…

- Mai multi batrani din judetul Suceava au fost inselati prin metoda „Accidentul" de catre un barbat aflat de 23 de ani in inchisoare, dupa ce a fost condamnat pentru omor deosebit de grav, si de catre o tanara de 20 de ani, complicea lui.

- In perioada 26 – 28.10.2023, polițiștii Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul structurilor de cooperare și al polițiștilor din cadrul subunitaților de poliție au organizat o acțiune complexa pentru destructurarea unui grup infracțional care acționat in mod coordonat, inclusiv dintr-o unitate…