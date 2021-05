Stiri pe aceeasi tema

- Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat…

- BUCUREȘTI, 8 mai - Sputnik. Washingtonul nu vrea sa impuna sancțiuni suplimentare Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui SUA, Jen Psaki, in cadrul unui briefing. © Sputnik / Алексей ДружининPutin i-a felicitat pe liderii și cetațenii statelor CSI cu aniversarea a 76-a a…

- Regatul Unit doreste ca grupul celor mai bogate sapte state ale lumii, G7, sa instituie un mecanism pentru a contracara rapid propaganda si dezinformarea, în special din Rusia, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza duminica AFP și Agerpres.Chestiunea va fi abordata…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Responsabilitatea pentru ceea ce se intampla in relațiile cu Rusia le revine in totalitate Statelor Unite, a declarat joi intr-un briefing purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, relateaza RIA Novosti. "Washingtonul trebuie sa conștientizeze…

- Rusia suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg (foto), in timp ce Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilitate in relatia cu Administratia de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…