- Consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Robert O'Brien, a promis luni o tranzitie lina spre o administratie Biden, in timp ce presedintele republican Donald Trump refuza in continuare sa isi recunoasca infrangerea in fata democratului, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. El…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, Robert O’Brien, a acuzat miercuri China ca incearca sa fure din Occident cercetarile referitoare la vaccinul pentru Covid-19 si a descris tara ca fiind un rival malign care incearca sa monopolizeze fiecare industrie importanta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se simte foarte bine si ar vrea sa revina la Casa Alba, dar va ramane spitalizat, anunta Robert O'Brien, consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, conform agentiei Reuters, relateaza Mediafax."Am vorbit cu seful Cancelariei prezidentiale in aceasta…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Avdullah Hoti au inceput joi un summit la Casa Alba, care urmareste promovarea unei "normalizari economice" intre cele doua tari din Balcani aflate in centrul unuia dintre cele mai spinoase conflicte teritoriale europene, informeaza AFP preluat…