- Un afro-american pe care politisti albi calare l-au tinut legat cu o franghie in Texas - caz despre care s-a vorbit mult anul trecut in SUA - a depus plangere impotriva orasului Galveston si a serviciului sau de politie, informeaza marti AFP potrivit Agerpres. In august 2019, Donald Neely a fost…

- Fostul ofițer de poliție Derek Chauvin, acuzat pentru asasinarea lui George Floyd in luna mai, a fost eliberat condiționat și trebuie sa achite suma de un milion de dolari drept cauțiune, in așteptarea procesului in care va fi judecat pentru crima, a relatat The New York Times. Potrivit The New York…

- Sundar Pichai, CEO-ul Google, a anuntat joi, prin intermediul unui mesaj online, ca gigantul american din industria internetului va investi 1 miliard de dolari in parteneriate cu editori de presa din lumea intreaga, informeaza AFP. "Acest angajament financiar (...) va remunera editorii pentru a crea…

- Un elev de la școala de poliție a fost un adevarat erou dupa ce a salvat doi polițiști și un jandarm dintr-o mașina în flacari. Mașina în care se aflau cei trei oameni a luat foc dupa ce a fost lovita puternic de un autoturism care era condus de…

- Senatorul american Rand Paul, care a participat la Conventia Partidului Republican pentru desemnarea lui Donald Trump drept candidat pentru un nou mandat de presedinte al SUA, a spus vineri ca a fost atacat de "o multime furioasa" de peste 100 de persoane in apropiere de Casa Alba, unde a avut loc…

- Fostul presedinte american Barack Obama va organiza marti impreuna cu actorul George Clooney o strangere de fonduri virtuala destinata campaniei electorale a candidatului democrat la presedintia SUA Joe Biden, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Obama si Clooney se vor angaja intr-o "conversatie…

- Un individ inarmat a luat ostatici doi agenti de politie, joi dupa-amiaza, in Ucraina, dar i-a eliberat in scurt timp si a fugit intr-o padure, anunta autoritatile de la Kiev, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in orasul ucrainean Poltava. Un individ inarmat cu o grenada a luat ostatic…