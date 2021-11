Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din statul american Missouri, care a continuat sa iși susțina nevinovația in cazul unei crime triple pentru care a fost condamnat, a avut posibilitatea sa depuna marturie in cadrul unei audieri de trei zile care ar putea duce la eliberarea lui dupa 43 de ani de inchisoare. Decizia este acum…

- Polonia și-a inchis noaptea trecuta toate punctele de frontiera cu Belarus. Asta dupa ce grupuri de migranți au incercat sa treaca cu forța granița dinspre Belarus. Polonia a acuzat direct statul Belarus ca vrea sa provoace un conflict major.

- Un barbat din Italia plasat in arest la domiciuliu a cerut sa fie transferat la inchisoare pentru ca nu mai putea sa suporte sa stea in aceeași acsa cu soția sa. Barbatul le-a spus polițiștilor ca viața lui privata a devenit un calvar și ca vrea sa mearga la inchisoare.

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Poliție si a cerut sa fie trimis la inchisoare, intrucat viața alaturi de soția lui devenise imposibil de suportat, relateaza presa internaționala, care citeaza jandarmeria italiana. Barbatul in cauza este un albanez…

- Un politist de 48 de ani a fost condamnat joi de justitia britanica la inchisoare pe viata pentru ca a violat-o si ucis-o in luna martie pe londoneza Sarah Everard, pe care a incatusat-o inainte de a o rapi, un caz care a provocat un val de emotie in Regatul Unit, relateaza AFP. Anuntand pedeapsa…

- Yuan Renguo, fostul presedinte al celui mai important producator de bauturi spirtoase din China, Kweichow Moutai, a fost condamnat la închisoare pe viata pentru luare de mita, a anuntat joi instanta, potrivit AFP si Global Times, citate de Agerpres.Renguo (64 de ani) este acuzat ca a acceptat…

- O tiktokerița de 31 de ani, care a murit de Covid-19, și-a petrecut ultimele zile din viața incercand sa-i convinga pe alți oameni sa se protejeze in fața bolii. Mesajul emoționant al tinerei s-a viralizat in mediul online.

- La doua saptamani dupa ce talibanii au preluat controlul asupra Kabulului și a intregii țari, afganii din capitala se pregatesc inca pentru ce va urma. Pentru mulți, viața a ramas in așteptare – nimeni nu știe prea bine ce va aduce schimbarea de regim. Pentru unii, cei mai vulnerabili – femei, activiști…