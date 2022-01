Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a suspendat - in mod permanent - unul dintre conturile alesei republicane Marjorie Taylor Greene, pe care o acuza de incalcarea regulilor retelei de socializare privind pandemia covid-19, si anume contul personal al acesteia, @mtgreenee, pe care aceasta ferventa sustinatoare a lui Donald Trump,…

- Michael Cohen a dat in judecata Trump Organization pentru ca nu si-a indeplinit promisiunea de a plati costurile legale rezultate din munca sa. Dar judecatorul a spus ca Cohen nu a reusit sa dovedeasca costurile pe care le-a suportat pe fondul unei anchete penale si a altor procese legate de comportamentul…

- Marjorie Taylor Greene, membra republicana a Camerei Reprezentanților, deputata din partea statului american Georgia, a «recoltat» pana acum contravenții in valoare totala de 48.000 de dolari pentru refuzul repetat de a purta masca de protecție in Congres. Permanent «cu gura mare», o puternica susținatoare…

- Fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, in varsta de 75 de ani, a fost internat in spital, intr-o secție de terapie intensiva. Clinton primește tratament pentru o infectie identificata in sange. Problema medicala nu are legatura cu Covid, potrivit informațiilor furnizate de purtatorul…