Presedintele american Donald Trump a prezentat joi primele elemente ale planurilor sale de reforma a sanatatii, despre care vorbeste de mai multe luni, transmite dpa. Cu toate acestea, presedintele a oferit foarte putine detalii despre cum ar putea fi aceasta implementata. O problema centrala in dezbaterile privind sistemul de sanatate american priveste posibilitatea ca o persoana sa obtina asigurare medicala chiar daca are boli preexistente. Aceasta posibilitate a devenit lege prin reformele intreprinse sub predecesorul lui Trump, Barack Obama. Administratia actuala incearca insa sa anuleze intregul…