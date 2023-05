Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite, intr-un atac armat, la o reuniune a unor motociclisti, in New Mexico, in sudul Statelor Unite, potrivit autoritatilor, relateaza digi24.ro , cu referire la AFP.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite, intr-un atac armat, la o reuniune a unor motociclisti, in New Mexico, in sudul Statelor Unite, anunta autoritatile, confirmand informatii de presa, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Doua persoane au fost ucise și șase ranite intr-un schimb de focuri in timpul unui miting de motocicliști la Red River, in nordul statului New Mexico, a anunțat poliția statala, citata de Reuters.Motocicliștii au inceput sa traga unii in alții pe strada principala a orașului de munte, situat la aproximativ…

- Un atac armat s-a soldat cu cel putin trei morti si mai multi raniti, printre care doi politisti, luni, la Farmington, in New Mexico (sud-vestul Statelor Unite), a anuntat politia orasului, transmite AFP, citat de Agerpres."Sunt mai multe victime civile, dintre care cel putin trei au decedat", au…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters,…

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa.

- Opt copii și un paznic au murit in urma unui atac armat la o școala generala din capitala Serbiei. Conform primelor informații, atacul a fost comis de un elev in varsta de 14 ani, care a luat arma de la tatal sau. Ministerul sarb de Interne a fost notificat cu privire la incidentul care s-a […] Articolul…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce un individ a deschis focul, joi seara, intr-un locas de cult din orasul german Hamburg, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.