- Impozitarea celor mai bogati si rasfatarea clasei de mijloc, aceasta este viziunea economica a presedintelui american Joe Biden, care a aparat joi un plan gigantic de cheltuieli publice, proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul urmeaza sa il voteze, transmite AFP. Presedintele Biden a…

- Joe Biden și- a aparat din nou joi planul gigantic de cheltuieli publice, un proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul SUA nu l-a votat înca, scrie AFP. ”În ultimii patruzeci de ani, bogații s-au îmbogațit”, iar marile companii „și-au pierdut simțul…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai scazut nivel din acest an dupa ce guvernul afgan sprijinit de SUA a pierdut puterea in favoarea talibanilor in cursul weekendului, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat marti seara.

- Dublul obiectiv atent planificat de catre democratii din Congresul SUA, acela de a adopta doua mari planuri de investitii, unul pentru infrastructura, celalalt pentru reforme sociale, este amenintat de un impas provocat de o rebeliune a noua congresmeni membri chiar ai partidului presedintelui Joe…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a fost intrebat de jurnaliști daca autoritațile de la Kremlin continua sa considere Washingtonul drept partener al Moscovei pe fondul politicii SUA și, in special, in contextul ultimelor declarații ale liderului american. Reprezentantul…

- "Cred ca Romania trebuie sa gaseasca o solutie de mijloc, in care sa avem, pe de o parte, o sustinere similara cu programul "Rabla" sau o sustinere pentru cetateni pentru a renunta la masinile foarte vechi, foarte poluante. In paralel, pot exista si alternative practicate, de altfel, in Uniunea Europeana…