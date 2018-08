Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene americane (U.S. Air Force) au construit un hangar la Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, ce ar putea fi folosita pentru a gazdui avioane fara pilot MQ-9 Reapers si a sprijini operatiuni de culegere de informatii in Europa de Est si zona Marii Negre, scrie publicatia Defense News.…

- Fortele aeriene al SUA au alocat aproape 40 de milioane de dolari pentru noi constructii si lucrari de imbunatatire la Baza 71 aeriana Campia Turzii, cu scopul descurajarii Rusiei, relateaza site-ul Defense News, citand un document al aviatiei americane.

- Șeful statului socialist a spus ca salariul va fi 'indexat' la valoarea petro, criptomoneda venezueleana cu care guvernul intenționeaza sa ocoleasca lipsa de lichiditați și sancțiunile financiare ale Statelor Unite, scrie Agerpres. Un petro este, potrivit președintelui Maduro, echivalent cu…

- Cel de-al saselea film din seria '''Mission: Impossible'', ''Mission: Impossible - Fallout'', cu Tom Cruise in rolul lui Ethan Hunt, s-a instalat pe primul loc in box-office-ul nord american, in primul weekend de la lansarea pe marile ecrane, potrivit estimarilor publicate duminica de Exhibitor Relations,…

- Google va investi 550 de milioane de dolari in retailerul chinez JD.com, al doilea din statul asiatic dupa Alibaba, gigantul american fiind intr-un adevarat tur de investiții in companii asiatice in lupta sa cu rivalul Amazon.com, scrie libertatea.ro.JD.

- Societe Generale, deținatorul unei banci importante din Romania - BRD, va plati 1,3 miliarde de dolari pentru a rezolva o serie de anchete in care șefii acesteia sunt acuzati ca ar fi manipulat dobanzile si ca ar fi mituit oficiali din Libia. Conform informațiilor furnizate de agenția americana de știri…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a inaintat azi in grad doi militari de la Baza Aeriana 71 ”Emanoil Ionescu” de langa Campia Turzii. Este vorba despre Ovidiu-Catalin Dan și Dorin Peștean. Cei doi au intervenit, pentru a acorda primul ajutor, la un accident care s-a produs in 22 mai a.c. la ieșirea din…

- Un Ferrari din 1963, unul dintre cele 36 de modele existente in toata lumea, a fost vandut pentru colosala suma de 70 de milioane de dolari, considerat a fi cel mai mare pret platit vreodata pentru o masina, potrivit CNBC. Este vorba de un Ferrari GTO, vopsit in argintiu, care…