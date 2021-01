Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a denunțat miercuri „scene rușinoase” la Washington dupa ce protestatarii pro-Trump au patruns în Congresul SUA, potrivit AFP."Scene rușinoase în Congresul SUA. SUA este sunt aparatoarea democrației din întreaga lume",…

- Doua cladiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor amenintari cu bomba, in timp ce Congresul SUA valideaza rezultatul scrutinului prezidential, afirma surse citate de postul Fox News, potrivit Mediafax.

- Acest Congres este primul din ultimii cinci ani si doar al optulea din istoria Coreei de Nord. El se desfasoara cu doua saptamani inainte de intrarea in functie a presedintelui american Joe Biden, in contextul in care relatiile cu Statele Unite se afla in impas. Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.

- Departamentul Justitiei i-a cerut unui judecator federal sa respinga o actiune juridica introdusa de un reprezentant al Camerei Republicane care urmarea sa permita vicepresedintelui americian, Mike Pence, anularea rezultatului alegerilor prezidentiale castigate de Joe Biden, atunci cand Congresul…

- Președintele in funcție Donald Trump continua sa conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA 2020, chiar și dupa ce Colegiul Electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden. Un consilier de la Casa Alba a declarat pentru CNN ca Trump va incerca sa-și joace acum ultima sa carte ramasa:…

- Joe Biden este foarte aproape de a caștiga președiția SUA, dar Donald Trump nu pare sa accepte o infrangere și continua sa acuze frauda electorala. Presa americana scrie deja ce se intampla daca Trump refuza sa plece de la Casa Alba in cazul in care pierde alegerile din 2020. Nu exista, inca, un caștigator…

- In plina campanie electorala, Donald Trump a declarat zilele trecute – in cadrul unei intalniri cu susținatorii sai – ca se va muta din SUA daca va pierde alegerile in fața lui Joe Biden. “Could you imagine if I lose? My whole life – what am I going to do? I’m going to say I... View Article