SUA și Taiwan realizează primul exercițiu comun de defensivă împotriva atacurilor cibernetice Oficialii din Taiwan au devenit ținta mailurilor de phishing, în cadrul unui eveniment de o saptamâna care simuleaza situația unui razboi cibernetic, primul exercițiu de acest fel, scrie BBC.



Guvernul local gazduiește testele împreuna cu Institutul American din Taiwan (AIT), care reprezinta interesele americane pe insula. AIT a transmis ca testele se vor concentra pe amenințarile ridicate de Coreea de Nord și de alți actori. Însa guvernul din Taiwan a declarat anterior ca cele mai multe atacuri cibernetice cu care s-a confruntat au venit din partea Chinei.



