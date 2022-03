Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite considera ca nu este viabila propunerea Varsoviei de a trimite avioanele sale MiG-29 armatei americane, pentru ca acestea sa fie apoi predate Ucrainei, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului. Marți, 8 martie, Polonia se oferise sa cedeze gratuit MiG-urile sale, cerand la schimb…

- UPDATE 1 Sistemele de monitorizare a instalațiilor de deșeuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, au incetat sa mai transmita date catre organizația de supraveghere nucleara a ONU, a declarat instituția, citata de Sky News. „Directorul general a indicat ca transmisia de date de la distanța…

- Statele Unite au construit un adevarat pod aerian, aprovizionand Ucraina cu armament prin Polonia și Romania, transmite Biziday.ro care citeaza New York Times. In baze din Europa de Est echipe ale US Cyber Command duc un razboi nevazut cu Rusia, mai scrie publicația americana. The New York Times vorbește…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit, in exclusivitate pentru DC News si Defense Romania, despre importanta Articolului 5 al Aliantei Nord-Atlantice. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a fost invitat la DC News si Defense Romania unde a vorbit despre importanta…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apararii, a publicat, marți la pranz, fotografii cu al șaselea transport de muniție americana, care ar duce totalul aproape de 500 de tone In timp ce conducerea Ucrainei continua mesajele de liniștire a populației, țara vecina continua sa primeasca intariri de…