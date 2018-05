Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu presedintele chinez Xi Jinping in nord-estul Chinei, o vizita surpriza care survine cu cateva saptamani inainte de un summit intre liderul nord-coreean si presedintele american, Donald Trump, au anuntat marti mass-media de stat chineze, relateaza AFP.Televiziunea…

- Casa Alba a avertizat joi China ca se expune la "consecinte" legate de actiunile sale de "militarizare" a Marii Chinei de Sud, unde Beijingul ar fi instalat recent rachete potrivit unui post de televiziune american, relateaza AFP. "Suntem la curent cu militarizarea Marii Chinei de Sud…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat, joi, in cursul unei intrevederi cu seful diplomatiei chineze, ca este angajat sa denuclearizeze peninsula, a anuntat Ministerul de Externe chinez, in timp ce eforturile diplomatice de a aduce pacea durabila in Peninsula Coreeana se cumuleaza, relateaza Reuters.…

- Guvernul a adoptat, marti, un Memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana privind cooperarea in domeniul inteligentei artificiale, lansarea radarului privind inovarea si dezvoltarea tehnologiei blockchain la nivel european. …

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an. Potrivit unui raport publicat anul trecut de banca…

- China avanseaza cu planul de dezvoltare a unui sistem de “control al vremii” pe Podisul Tibet, care ar putea produce ploaie pe o suprafata de pamant de peste 1.554.000 km patrati. Sistemul va fi alcatuit “dintr-o retea masiva de centrale de ardere a carbunelui, instalate in zonele inalte ale…

- Cetațenii deținatori de pașaport vor fi notificați prin SMS inainte de a le expira documentul. Masura a fost luata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte, și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor.…

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a transmis o scrisoare deschisa catre presedintele Klaus Iohannis, cu privire la mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale care sunt de natura sa aduca grave prejudicii ordinii publice si sigurantei nationale, conform unui comunicat transmis de…