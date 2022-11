Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale anchetei din Polonia, unde o racheta anti-aeriana a ucis doi oameni, la granița cu Ucraina, ar putea fi anunțate saptamana viitoare, afirma surse de presa de la Varșovia. Explozia proiectilului a avut loc intr-un sat, la 6 km de granița.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat miercuri, la Varsovia, ca ”probabil” ca racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni ”a fost lansata de Ucraina” si a adaugat ca ”nimic nu indica” faptul ca ar fi vorba despre un ”atac intentionat impotriva Poloniei”, transmite…

- Potrivit unor sruse NATO, Polonia ar fi retras cererea activarii articolului 4 din Tratatul de la Washington, dupa explozia de la granita cu Ucraina in urma careia doi oameni si-au pierdut viata.

- Doua rachete au cazut pe teritoriul Poloniei la granița cu Ucraina, doua persoane murind in explozie. Surse din cadrul comunitații de informații americane au declarat pentru AP ca este vorba de doua rachete rusești ratacite. Pentagonul nu confirma deocamdata informația. Presedintele Ucrainei, Volodimir…

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat joi la televiziunea nationala poloneza ca obiectivul sau este ca un numar cat mai mare de cetateni polonezi ”sa fie instruiti (militar) si sa poata folosi arme”, transmite agentia EFE, informeaza AGERPRES . El a reiterat planurile guvernului…

- Polonia a semnat un contract cu Coreea de Sud pentru 48 de noi avioane de lupta ușoare, in contextul in care incearca sa iși consolideze armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de invazia Rusiei in Ucraina, anunța Reuters. Aeronavele fac parte dintr-un contract de armament in valoare de…

- Aeronava face parte dintr-un acord de achizitii de armament in valoare de 65 de miliarde de zloti (13,7 miliarde de dolari), convenit de cele doua tari la inceputul acestui an. Conform acordului de vineri, avioanele FA-50 vor inlocui aeronavele MiG-29, tehnologie care dateaza din epoca sovietica. Primele…

- Polonia a fost de acord sa cumpere aproape 400 de tancuri principale de lupta si obuziere din Coreea de Sud, potrivit ministrului polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, transmite dpa. Acordul, despre care presa sud-coreeana estimeaza ca se cifreaza la cateva miliarde de dolari, a fost semnat in iulie…