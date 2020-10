Retragerea militarilor americani din Afganistan, pe care Donald Trump a promis sa o incheie pana de Craciun, depinde de o reducere a violentei pe teren si de alte conditii prevazute in acordul semnat in februarie intre SUA si talibani, a declarat seful Statului Major american, generalul Mark Milley, citat de France Presse. 'Acordul si planurile de retragere, in ansamblul lor, prevad conditii', a declarat generalul Mark Milley intr-un interviu pentru postul public de radio din SUA, NPR, difuzat luni. 'Ceea ce conteaza este ca noi suntem pe cale sa punem capat unui razboi intr-un mod…