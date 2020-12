Acest fost sofer de camion, in varsta de 55 de ani, trebuie sa primeasca o injectie letala in penitenciarul Terre-Haute, din Indiana, unde un alt condamnat federal, Brandon Bernard, fusese deja executat cu o zi inainte. Dupa un test de paternitate, acceptase sa-si ia fetita cu el in camion pentru o parte din vara anului 2002, dar a supus-o mai multor rele tratamente si a ajuns sa-i sparga craniul pe parbriz. Intrucat crima a avut loc la o baza militar (...)