SUA s-ar putea confrunta cu o dificiență de apă dulce Potrivit unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pina in 2071, rezervele de apa dulce din America vor scadea semnificativ. Populația țarii s-ar putea confrunta cu o dificiența a acestui resurs vital. Schimbarile climatice conduc la secete severe și intensificarea condițiilor aride, in special in statele vestice. Ariditatea crescuta duce la fenomene climatice extreme, so Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au demonstrat, cu dovezi zdrobitoare, ca schimbarile climatice, indiferent ca privesc scaderea sau creșterea temperaturilor, au o legatura directa cu activitatea solara, nicidecum cu nivelul de CO2. Cu toate acestea, narativul oficial, care sfideaza atat știința, cat și logica, perpetueaza…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat joi ca Grecia trebuie sa ia mai multe masuri pentru a combate efectele schimbarilor climatice, in contextul incendiilor dezlantuite care au distrus ferme si fabrici in timpul noptii si au determinat fermierii sa isi evacueze

- Schimbarile climatice au scapat de sub control! Este constatarea experților ecologiști, care cer insistent reducerea cit mai rapida a emisiilor de sera. Ieri pamintul a inregistrat cea mai calda zi din istorie, doborind recordurile inregistrare luni și marți. Asta dupa ce am avut cea mai fierbinte luna…

- Dupa recordurile de temperatura de luni și marți, primele estimari arata ca lumea a avut parte de ceva nemaivazut pana acum, respectiv cele mai calde șapte zile la rand. ONU avertizeaza ca „schimbarile climatice sunt scapate de sub control”, iar daca asta va continua, situația va deveni catastrofala,…

- Uniunea Europeana a anunțat joi ca se ia in considerare in urmatoarea perioada o colaborare internaționala pentru combaterea schimbarilor climatice generate de incalzirea globala. In acest sens trebuie identificate posibilele pericole și cum se poate evita influențarea geopoliticii in cazul unor intervenții…

- Lipsa resurselor inseamna ca vehiculele electrice cu baterie nu pot fi singurul raspuns al sectorului auto la schimbarile climatice, considera principalul om de stiinta al Toyota Motor, avertizand ca concentrarea asupra vehiculelor electrice cu baterie i-ar putea determina pe unii soferi sa ramana la…

- Schimbarile climatice vor reduce suprafetele de teren disponibile pentru productia de cafea cu 54% pana in anul 2100, chiar si in cazul in care cresterea temperaturilor globale va fi limitata la obiectivele convenite la nivel international.

- Schimbarile climatice vor reduce suprafetele de teren disponibile pentru productia de cafea cu 54% pana in anul 2100, chiar si in cazul in care cresterea temperaturilor globale va fi limitata la obiectivele convenite la nivel international, conform unui nou raport, transmite luni DPA/PA Media.Producatorii…