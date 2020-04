Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump solicita o investigatie cu privire la posibila scurgere de informatii clasificate referitoare la implicarea Rusiei in campania prezidentiala de anul acesta din SUA, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Trump a cerut duminica anchetarea cazului - aparitia…

- Presedintele american Donald Trump solicita o investigatie cu privire la posibila scurgere de informatii clasificate referitoare la implicarea Rusiei in campania prezidentiala de anul acesta din SUA, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite in Germania, Richard Grenell, un sustinator puternic al politicilor sale, in functia de director interimar al serviciilor nationale de informatii, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti ca toate procesele declansate de ancheta procurorului special Robert Mueller asupra amestecului Rusiei in alegerile din 2016 din SUA sa fie anulate si a sugerat ca ar putea sesiza justitia in legatura cu aceasta chestiune, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut, marti, ca toate procesele declansate de ancheta procurorului special Robert Mueller asupra amestecului Rusiei in alegerile din 2016 din SUA sa fie anulate si a sugerat ca ar putea sesiza justitia in legatura cu aceasta chestiune, relateaza Reuters."Tot…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri noul acord comercial trilateral negociat timp de mai multe luni cu Mexic si Canada, informeaza AFP si Reuters. Acesta este ultimul act dintr-un foarte lung proces care a inceput de la instalarea miliardarului republican la Casa Alba,…