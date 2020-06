Stiri pe aceeasi tema

- China afirma joi ca nu intentioneaza sa se amestece in alegerile americane din noiembrie, la o zi dupa publicarea unor fragmente explozive din cartea de memorii a fostului consilier in domeniul securitatii nationale al lui Donald Trump John Bolton, in care acesta il acuza pe locatarul Casei Albe…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter, o scrisoare in care ii numește „teroriști” pe protestatarii pasnici care au fost dispersati cu forta din parcul Lafayette din apropierea Casei Albe, scrie CNN.

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersati luni din Piata Lafayette din Washington, chiar inainte ca presedintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citand surse anonime din cadrul Departamentului de Justitie,…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersați luni din Piața Lafayette din Washington, chiar înainte ca președintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citând surse anonime din cadrul Departamentului…

- Președintele Donald Trump a anunțat luni de la Casa Alba desfașurarea a „mii de soldați puternic înarmați” și de forțe de poliție la Washington, spunând ca tulburarile din ziua precedenta în capitala federala au fost „o rușine”, potrivit AFP.În…

- Presedintele american Donald Trump a scris sambata, pe Twitter, ca demonstrantii care protestau fata de moartea unui afro-american in cursul unei arestari violente ar fi fost 'intampinati cu cei mai feroce caini si cu cele mai amenintatoare arme pe care le-am vazut' daca ar fi sarit gardul Casei…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…

- Clubul englez de fotbal Leicester City vrea sa instaleze in fata propriului stadion o statuie a fostului sau patron, care si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter, anunta presa britanica. Statuia va masura 2,7 metri si, impreuna cu soclul din piatra albastra, va ajunge la o inaltime totala de…