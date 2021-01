Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu aceasta ocazie, si tratamentul acordat de Rusia opozantului regimului de la Moscova, Alexei Navalnii, aflat acum in detentie, precum si alte probleme dificile. "Nu a fost retinut in a transmite ingrijorarea sa cu privire la modul in care este tratat Alexei Navalnii si la comportamentul fata de protestatari", a declarat…