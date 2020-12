SUA: Preşedintele Donald Trump a ratificat proiectul de lege privind noul plan de relansare economică Presedintele în exercitiu Donald Trump a semnat în cele din urma duminica seara, dupa mai multe zile de amânare, proiectul de lege privind noul plan de relansare economica în valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de Congresul american, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Totodata, Donald Trump a semnat si legea bugetului guvernului federal, în valoare de 1.4 trilioane de dolari, prin care se evita închiderea serviciilor publice - shutdown - începând de marti.



"Ratific aceasta lege pentru restabilirea indemnizatiilor de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de someri americani au ramas fara ajutoare de somaj sambata, din cauza ca presedintele in exercitiu Donald Trump refuza sa promulge planul relansarii economiei americane, in valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de Congres, dupa ce miliardarul s-a plans ca sumele alocate in mod…

- Congresul Statelor Unite ale Americii (SUA) a aprobat in seara zilei de luni, 21 decembrie, un plan de sprijin in valoare de aproape 900 de miliarde de dolari menit sa ajute familiile si companiile americane grav afectate de pandemia cu noul coronavirus. Aprobarea acestui plan de Camera reprezentantilor,…

- ”Putem in sfarsit sa anuntam lucrul pe care tara noastra are nevoie sa-l auda de mult timp. Ajutoare (economice) suplimentare sunt pe drum”, a anuntat duminica presedintele republican al Senatului Mitch McConnell in Camera superioara a Congresului, confirmand astfel ca planul de urgenta va atinge ”aproape…

- Liderii din congresul american au ajuns duminica la un acord asupra pachetului de asistența în valoare de 900 de miliarde de dolari ce va ajuta economia, dar și cetațeni, în contextul agravarii pandemiei, votul urmând sa fie dat cel mai probabil luni, transmite Reuters. Pachetul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi seara, pe Twitter, referitor la deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene si a pachetului de relansare economica dupa pandemia de COVID-19, ca "Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme si investitii in sectoare cheie". "Acord…

- Președintele Donald Trump este parasit inclusiv de aliații republicani. Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, care ii permite sa treaca peste amenintarea unui veto din partea liderului de la Casa Alba.

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, ignorand amenintarea unui veto al presedintelui Donald Trump, noteaza AFP preluat de agerpres. Textul urmeaza sa fie votat in Senat, unde ar trebui sa fie, de asemenea,…

- Proiectul nu a fost redactat inca sub forma de lege si nici nu beneficiaza inca de sprijinul administratiei Trump, al presedintelui ales Joe Biden sau al liderilor Senatului si Camrei Reprezentantilor. Insa, proiectul este sustinut de un grup de conservatori si de moderati care afirma ca propunerea…