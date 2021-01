Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, urmeaza sa semneze marti decrete pentru restrictionarea inchisorilor private si a transferurilor de echipamente militare catre fortele de ordine locale, afirma o sursa a agentiei Reuters.

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- Președintele american Joe Biden a spus miercuri ca predecesorul sau, Donald Trump, i-a scris o scrisoare foarte generoasa, relateaza Reuters. ”Președintele a scris o scrisoare foarte generoasa”, le-a spus Biden reporterilor la Casa Alba. ”Pentru ca este privata, nu voi vorbi…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza in acest moment sa semneze o gratiere pentru el insusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv, arata AGERPRES. Consilieri ai Casei Albe…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza in acest moment sa semneze o gratiere pentru el insusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv. Consilieri ai Casei Albe au…

- Președintele SUA, Donald Trump, care înca nu a recunoscut victoria rivalului sau Joe Biden, a declarat vineri ca are în vedere participarea la mitingul organizat de susținatorii sai sâmbata la Washington pentru a-i arata sprijinul, potrivit AFP."Este încurajator sa vad…

- Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.…