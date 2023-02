Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au obtinut la Curtea de Arbitraj dreptul de a inchiria Portul Tomis pana in anul 2024, afaceristii au luat o pastila amara de la Curtea de Apel Constanta, care a anulat hotararea arbitrala. Curtea Suprema a casat, insa, hotararea Curtii de Apel Constanta si a decis rejudecarea cazului. Acum,…

- Masurile dispuse in cauza reprezinta o etapa a procesului penal, conform Codului de procedura penala, si nu infrang in niciun fel principiul prezumtiei de nevinovatie de care beneficiaza persoanele supuse cercetarilor. Magistratii de la Curtea Suprema de Justitie a Romanie au stabilit un nou termen…

- Modificarile anuntate de Administratia americana pentru medicamente (FDA) vor permite ca mifepristona, primul dintre cele doua medicamente utilizate de clinicile de avort pentru intreruperea sarcinii, sa fie disponibil in farmaciile din statele americane in care avortul este autorizat, informeaza Agerpres. Pentru…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anuntat marti mentinerea unei masuri luate in timpul pandemiei de COVID-19 care permite expulzarea migrantilor la frontiera, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat castig de cauza Consiliului Judetean (CJ) Covasna in procesul intentat de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, care a solicitat anularea steagului judetului, aprobat in septembrie anul trecut prin Hotarare de Guvern . La finalul…

- Curtea Suprema a Statelor Unite examineaza miercuri un dosar de drept electoral care alimenteaza temeri puternice in randul stangii - si nu numai -, pentru ca ar putea ”revolutiona” organizarea alegerilor atat prezidentiale, cat si legislative, in cazul in care ”inteleptii” ii lasa pe legiuitorii…

- Alexandru Bittner, om de afaceri apropiat de fostul premier Adrian Nastase, a dat in judecata Fiscul american, dupa ce acesta l-a sancționat cu o amenda de 2,7 milioane de dolari pentru ca nu a depus o serie de rapoarte financiare timp de mai mulți ani. Cazul sau a ajuns in luna noiembrie la Curtea…

- Donald Trump, care si-a anuntat recent candidatura in alegerile prezidentiale din 2024, a refuzat intotdeauna sa-si faca publice declaratiile fiscale pe cand se afla la Casa Alba – lucru pe care l-au facut toti presedintii americani incepand din anii ’70 – si s-a adresat justitiei pentru a bloca o cerere…