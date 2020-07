Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat luni un contract pentru 90 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus de doua tipuri in curs de dezvoltare - 30 de milioane de la BioNTech/Pfizer (Germania/SUA), respectiv 60 de milioane de la Valneva (Franta), informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Guvernul american a anuntat marti ca a acordat suma de 1,6 miliarde de dolari companiei de biotehnologie Novavax, cu sediul in Maryland, pentru proiectul sau de vaccin impotriva noului coronavirus, finantare ce le garanteaza Statelor Unite prioritatea primelor 100 milioane de doze in caz de eficacitate…

- Grupul farmeceutic francez Sanofi a incheiat un acord de 2 miliarde de dolari cu Translate Bio, in vederea extinderii colaborarii pentru un vaccin impotriva Covid-19, informatie care a dus la cresterea puternica a actiunilor companiei americane de biotehnologie, transmite Reuters.

- Statele Unite vor finanta cu pana la 1,2 miliarde de dolari dezvoltarea de catre compania AstraZeneca a unui posibil vaccin impotriva COVID-19 si au anuntat joi ca vor comanda 300 de milioane de doze daca acest tratament se va dovedi eficient, in contextul in care administratia de

- CE a reușit sa stranga 7,4 mld. euro pentru finantarea unui vaccin, prin teledon. Madonna a anuntat o donație de 1 mil. dolari O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus,…

