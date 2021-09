Pentru ca nu a platit 43 de cenți (0,37 eurocenți) cumparand o sticla de racoritoare, un american risca sa fie aruncat dupa gratii. Barbatul fusese anterior condamnat pentru fapte similare, ceea ce agraveaza cazul sau, conform legilor in vigoare in statul Pennsylvania, SUA. In comitatul Perry, un panou in vitrina unei benzinarii invita la o […] The post SUA. Pentru un „furt” de 43 de cenți, o persoana fara adapost risca 7 ani de inchisoare first appeared on Ziarul National .