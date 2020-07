Stiri pe aceeasi tema

- Sefa democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a lansat un apel joi la impunerea de sanctiuni impotriva serviciului rus de informatii militare, dupa ce a primit un briefing cu usile inchise despre posibile prime platite de Moscova insurgentilor pentru a ucide soldati americani in Afganistan,…

- Pentagonul a anuntat marti ca presedintele Donald Trump a aprobat un plan de retragere a 9.500 de militari americani care stationeaza in Germania si care va fi prezentat "in urmatoarele saptamani" Congresului si apoi aliatilor NATO, informeaza AFP. Ministrul apararii Mark Esper si seful statului major…

- Presedintele american Donald Trump a explicat ca nu a fost 'informat' cu privire la presupusele prime platite de Moscova insurgentilor talibani pentru a ucide soldati occidentali in Afganistan pentru ca serviciile secrete au considerat ca aceasta informatie 'nu este credibila', potrivit…

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…

- Președintele american Donald Trump a dorit desfașurarea a circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS. Ministrul Apararii, Mark…

