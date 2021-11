Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a lansat luni o noua ancheta asupra unui atac aerian care a ucis civili in Siria in 2019. Decizia vine la doua saptamani dupa ce New York Times a publicat o investigație jurnalistica in care a acuzat armata americana ca a incercat sa ascunda prezenta unor victime necombatante,…

- Departamentul de Aparare al SUA a informat luni ca observa, in continuare, o activitate militara neobisnuita si o concentrare a fortelor militare ale Rusiei in apropierea granitei cu Ucraina, transmite Reuters preluat de agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca aceasta…

- Armata SUA a musamalizat doua atacuri aeriene efectuate in 2019 in Siria in care si-au pierdut viata pana la 64 de femei si copii, o posibila crima de razboi, in timpul campaniei impotriva gruparii teroriste Stat Islamic, a relatat sambata cotidianul The New York Times, citat de Reuters. Cele doua atacuri…

- Șeful Pentagonului viziteaza Romania, singura țara membra NATO din cadrul turneului care se incheie cu participarea secretarului apararii. Șeful Pentagonului viziteaza Romania saptamana viitoare, potrivit Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii. Secretarul apararii american – Lloyd J. Austin…

- Principalul consilier militar al lui Biden, generalul Mark Milley, avertizeaza ca talibanii nu au rupt legaturile cu al Al Qaeda, gruparea terorista responsabila pentru atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 pot fi din nou o amenințare pentru Statele Unite in termen de un an, relateaza BBC . In…

- Reteaua terorista Al-Qaida ar putea incerca sa se replieze in Afganistan, in contextul retragerii trupelor occidentale, afirma secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, citat de agentia Associated Press. "Intreaga comunitate urmareste sa vada ce se va intampla, daca Al-Qaida are sau nu…