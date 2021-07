Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inclus joi Turcia, in premiera, pe o lista de tari care au fost implicate in ultimul an in folosirea de copii soldati, masura care va complica probabil si mai mult relatiile dificile dintre Ankara si Washington, transmite Reuters. Departamentul de Stat al SUA a constatat in…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, doreste un raspuns clar, "da" sau "nu", din partea presedintelui american Joe Biden cu privire la Planul de actiune in vederea aderarii tarii sale la NATO, relateaza luni Reuters, citand dintr-un interviu acordat in comun agentiilor Reuters, Associated Press…

- Pentagonul a anuntat vineri ca a acordat Ucrainei o noua transa de asistenta militara in valoare de 150 de milioane de dolari, cu cateva zile inainte de un summit la Geneva intre presedintele american, Joe Biden, si omologul sau rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Aceasta asistenta militara,…

- Experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pregatesc o propunere referitoare la viitoare investigatii asupra originilor virusului care a stat la baza pandemiei de COVID-19, a precizat vineri o purtatoare de cuvant a organizatiei, potrivit Reuters, conform Agerpres. Statele…

- Este al doilea incident din ultima luna in care nave militare ale SUA au fost nevoite sa traga focuri de avertizare din cauza a ceea ce Washingtonul considera a fi un comportament periculos al navelor iraniene din regiune. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a declarat ca 13 vedete (nave…

- Teheranul va elibera patru americani acuzați de spionaj în schimbul a patru iranieni deținuți în SUA și a deblocarii de fonduri iraniene de 7 miliarde de dolari, a transmis duminica canalul pro-iranian Lebanese TV, citat de Reuters. Televiziunea de stat iraniana a confirmat informația, citând…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite asteapta fapte si nu vorbe din partea Rusiei, dupa anuntul Moscovei referitor la inceperea retragerii trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei cu Ucraina si in peninsula Crimeea anexata, informeaza AFP si Reuters. Purtatorul…

