- In randul persoanelor vaccinate, riscul de a face Covid-19 este unul extrem de scazut, arata un nou studiu facut la New York, scrie CNN.Din 417 angajați ai Universitații Rockfeller care au fost vaccinați cu Pfizer sau Moderna, doar doi - echivalentul a 0,5% - au fost infectați ulterior, potrivit studiului…

- In data de 13 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au luat masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat de 31 de ani din Șomcuta Mare, acesta fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, in…

- Povestea lui Bonnie, vaca ce a fugit de la un abator si a trait in padure cu o turma de cerbi pentru un an, potrivit newscaffe.ro Bonnie este cu siguranta un animal deosebit care a reusit sa trezeasca emotie in cei care au dat de povestea ei. Aceasta poate sa fie o sursa de inspirate pentru cei care…

- N. Dumitrescu Primaria Ploiești a anunțat ca, incepand de ieri, va fi deschis un centru suport pentru inscrierea in Platforma naționala de programare pentru vaccinarea impotriva Covid-19. Centrul are menirea de a sprijini activitațile legate de procesul de vaccinare și va funcționa la parterul cladirii…

- Pentru patru milioane de americani, luna mai a acestui an va fi una foarte zgomotoasa. Dupa 17 ani petrecuti în subteran, roiurile de cicade periodice vor iesi la suprafata în regiuni din estul Statelor Unite, informeaza Reuters. Aparitia roiurilor de cicade periodice, fenomen denumit…

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost acroșat de o mașina in apropierea localitații Chibed din județul Mureș. Accidentul a avut loc pe DN 13 A Sovata – Sangeorgiu de Padure, a precizat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane. Baiatul se afla in stare de inconștiența și a fost transportat…

- Detașamentul de Pompieri Aiud intervine, duminica dupa-masa, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata, pe raza localitații Garbova de Sus, pe aproximativ 10 hectare, cu posibilitate de extindere la o padure din zona. Pompierii militari intervin cu 1 ASAS in sprijinul personalului de la Ocolul…