Stiri pe aceeasi tema

- O ceremonie in memoria lui George Floyd, a carui moarte sub genunchiul unui politist alb a declansat un val de furie in Statele Unite, are loc joi la Minneapolis, dupa o noapte mai calma in tara decat cele dinainte, relateaza AFP.O multime se aduna la Universitatea crestina North Central pentru…

- Guvernul suedez si-a indemnat joi cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus in capitala demonstrand impotriva rasismului si violentei politiei americane, relateaza Reuters. Demonstrantii, purtand pancarte cu mesaje precum…

- Protestele masive din Statele Unite, declanșate de uciderea lui George Floyd de poliția americana in Minneapolis s-au raspandit cu rapiditate pe tot teritoriul american. Ele au fost documentate in clipuri video, fotografii și postari pe rețelele sociale. Unele dintre acestea, insa, nu sunt ceea ce par…

- Borussia Dortmund s-a impus in deplasarea de la Paderborn, scor 6-1. Englezul Jadon Sancho (20 de ani) și marocanul Achraf Hakimi (21 de ani) au afișat mesaje in memoria lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții…

- Protestele violente au avut loc in timpul noptii in cartierul Brooklyn din New York, in Statele Unite, declansate de uciderea de catre politisti pe 25 mai, in Minneapolis, a afro-americanului George Floyd. Potrivit relatarilor CNN, protestatarii au aruncat cu coctailuri Molotov inspre doua masini, una…

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP. Interdictii similare au fost introduse…

- In meciul dintre Schalke și Werder Bremen, scor 0-1, americanul Weston McKennie (21 de ani) a purtat o banderola pe care scria „Dreptate pentru George”, in memoria conaționalului George Floyd, ucis de un polițist in Minneapolis. Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…