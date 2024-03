Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 759. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a dat asigurari ca Rusia ii va "distruge" pe liderii ucraineni daca se dovedeste ca acestia sunt responsabili de atacul armat asupra unei sali de concert comis, vineri seara, la periferia

- Gruparea sunita militanta Stat Islamic a revendicat vineri, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul armat de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti.- Revenim cu informații -

- Breaking! Vladimir Putin coordoneaza centrul operațional de urgența de la Kremlin, in urma atacului teroristPreședintele Rusiei, Vladimir Putin, se implica dupa atacul terorist din Moscova, de la Crocus hall, in urma caruia sunt cel puțin 40 de morți și peste 100 de raniți.Liderul de la Kremlin…

- Declarația președintelui francez Macron privind posibila desfașurare a trupelor occidentale in Ucraina face parte dintr-o disputa dintre Paris și Berlin privind cine ajuta de fapt mai mult Kievul. Este, de asemenea, un semnal de „ambiguitate strategica” pentru Moscova, scrie Financial Times.

- Ce rascumparare cer hackerii aflați in spatele atacului cibernetic impotriva spitalelor. Lista celor 25 de unitați sanitare Ce rascumparare cer hackerii aflați in spatele atacului cibernetic impotriva spitalelor: Atacul cibernetic care a fost declanșat in noaptea de duminica spre luni a afectat, pana…

- O serie de atacuri cu rachete in Irak nu a afectat nicio instalație americana și nu s-au inregistrat victime americane, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali americani, in conditiile in care Garzile Revoluționare iraniene au revendicat un atac in apropierea orașului Erbil, din nordul Irakului,…

- Vloggerul roman care a venit recent in Moldova, pentru a vedea „cea mai saraca țara din Europa” , a ajuns, de Craciunul pe stil nou, și in capitala Rusiei. Acesta a vizitat Targul de Craciun din Piața Roșie, unde a intalnit și un cetațean cu portretul lui Putin, agațat de gat, dar pentru ca nu cunoaște…

- O persoana a fost ucisa, doua ranite si o mare nava de debarcare numita Novocerkassk avariata intr-un atac ucrainean in timpul noptii asupra orasului-port Feodosia din Crimeea, au anuntat Ministerul rus al Apararii si oficiali ai Moscovei.Agentia de presa Interfax citeaza Ministerul rus al Apararii…