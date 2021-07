Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe stații de metrou au fost inundate și arterele majore au fost intrerupte joi, 8 iulie, la New York, unde amenințarea unor noi inundații planeaza, vineri, cu sosirea preconizata a furtunii Elsa. Cantitațile mari de apa care au cazut in urma unor serii de furtuni in New York și in regiune, joi…

- Temperatura maxima absoluta a lunii iunie a fost depașita la 27 de stații meteo din țara. Anunțul ANM Temperatura medie din luna iunie a anului 2021 a avut valori cuprinse intre 4,4 grade Celsius, la statia de la Varful Omu și 23,2 grade Celsius la statia meteo Timișoara, arata Administrația Balonata…

- Autoritațile din Florida au demolat controlat structura ramasa din cladirea de 12 etaje prabușita parțial la 24 iunie, pregatirile fiind accelerate duminica de apropiata sosire a furtunii tropicale Elsa, scrie digi24.ro.

- In zona Bragadiru, s-au inundat strazi, parcari, cartiere intregi de blocuri si case. Pe șoseaua Alexandriei, apa depașește 50 cm.Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabila pana in data de 21 iunie, ora 22:00.Vor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National elen de Meteorologie a emis o prognoza de fenomene meteo extreme (deteriorarea rapida a vremii, furtuni insotite de intensificari puternice ale vantului…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in aceasta dimineața unila o locuința inundata din comuna Harsești. Pentru evacuarea apei cu o adancime de aproximativ 15 cm au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Stolnici cu o motopompa. In urma cu puțin timp, pompierii au fost solicitați și in localitațile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare potrivit careia codul galben de ploi torențiale începe in 25 mai, ora 15:00 și se desfașoara pâna oe 27 mai, ora 20:00. Fenomene vizate: Instabilitatea…

- Celebrul parc de distractii din Coney Island, in districtul newyorkez Brooklyn, si-a sarbatorit vineri redeschiderea, spre marea bucurie a operatorilor de atractii si a zecilor de familii prezente, dupa ce in anul 2020 activitatea sa a fost suspendata din cauza pandemiei, relateaza sambata AFP potrivit…