- Presedinte american Joe Biden a semnat, miercuri, o serie de decrete care prioritizeaza problemele schimbarilor climatice la toate nivelele guvernului si care au ca scop reducerea emisiilor de dioxid de carbon care provoaca incalzirea globala, transmite Reuters . Decretele cer secretarului Departamentului…

- Senatul american a votat marți cu 78 de voturi pentru și 22 împotriva confirmarea lui Antony Blinken drept secretar de stat al Statelor Unite, anunța Business Insider.Deși confirmarea lui Blinken a fost bipartizana acesta a primit cele mai puține voturi din partea senatorilor republicani…

- Janet Yellen, fosta presedinta a Rezervei Federale americane (Fed), a fost confirmata luni de Senatul pentru a deveni prima femeie secretar al Trezoreriei SUA, noteaza AFP. În vârsta de 74 de ani, Janet Yellen este al treilea membru al administratiei Joe Biden care primeste unda…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Update 1: Kamala Harris a depus…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat marti ca o va numi ca ministru adjunct al Sanatatii pe Rachel Levine, o experta transgender in pediatrie si psihiatrie. In prezent, Rachel Levine este responsabila a Sanatatii in statul Pennsylvania, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Protestele violente organizate pe data de 6 ianuarie in capitala federala a Statelor Unite au șocat intreaga planeta. Modul salbatic in care susținatorii lui Donald Trump au patruns in interiorul Capitoliului pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden va ramane in istoria SUA. Barack Obama…

- Marii electori americani s-au reunit luni de-a lungul Statelor Unite pentru a aproba victoria lui Joe Biden, conform AFP.Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, care va deveni pe 20 ianuarie al 46-lea presedinte din istoria tarii, va tine un discurs seara de la Wilmington (Delaware) pentru a celebra…