Liderul unei controversate grupari extremiste de dreapta a fost arestat la Washington, cu doua zile inainte de un protest anuntat in capitala SUA impotriva certificarii alegerii democratului Joe Biden ca presedinte, prevazuta pentru miercuri in Congres, relateaza AFP si dpa.



Henry "Enrique" Tarrio, in varsta de 36 de ani, din Miami, a fost arestat luni, sub acuzatia de distrugere de proprietate, in legatura cu un incident produs in decembrie, a precizat politia metropolitana.



Potrivit cotidianului Washington Post, a fost vorba de incendierea unui afis "Black Lives Matter"…