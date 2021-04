SUA: La New York se fac din nou spectacole live

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani au fost deja vaccinați cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 din lotul retras de la AstraZeneca. Ce ar trebui aceștia sa faca? Autoritațile au raspuns la aceasta intrebare și la multe altele intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri desfașurata online, in secțiunea de comentarii, pe pagina…

- Deținutul se afla internat la Spitalul Clinic Județean Craiova, sub paza. Vineri dimineața nu a mai fost gasit in salon, se pare ca a sarit pe geam cu ajutorul unui cearșaf. Mai multe filtre au fost instituite in tot județul in cautarea deținutului. Acesta are 52 de ani și era condamnat la 10 ani de…

- Implinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane este marcata duminica in tara prin diferite manifestari. Autoritatile locale au ales sa sarbatoreasca Mica Unire prin ceremonii restranse, cu respectarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei. Si institutiile de cultura din tara marcheaza…

- Implinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane este marcata duminica in tara prin diferite manifestari. Autoritatile locale au ales sa sarbatoreasca Mica Unire prin ceremonii restranse, cu respectarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei. Si institutiile de cultura din tara marcheaza…

- In aceasta saptamana, iubitorii de teatru sunt invitați in sala Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache”, unde sunt programate doua spectacole dedicate atat celor mici, dar si tinerilor.

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei va deschide, cu aceasta ocazie, expoziția „Vasile Stoica – mare diplomat și om de cultura”, un proiect expozițional coordonat de prof. univ. dr. Ioan Opris. Publicul va avea posibilitatea de a admira lucrarile…

- Luna Ianuarie a noului an aduce o veste buna spectatorilor: redeschiderea Salii Mari de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași. Incepand cu data de 11 ianuarie 2021, Ateneul ieșean reia activitatea cu publicul, la 30% din capacitatea salii de spectacole și cu respectarea tuturor masurilor…

- Candidatul democrat Raphael Warnock (51 de ani) si-a revendicat in noaptea de marti spre miercuri victoria in alegerile senatoriale cruciale din Georgia, in fata senatoarei republicane aflate la sfarsit de mandat Kelly Loeffler (50 de ani), care nu si-a recunoscut infrangerea, informeaza miercuri…