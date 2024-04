Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproximativ o luna și jumatate in urma, trei membri esențiali din Gașca Zurli au decis sa paraseasca grupul din diverse motive. In urma acestor plecari, Mirela Retegan, liderul acestei trupe celebre, a luat o decizie rapida și a format o noua echipa cu care a inceput deja sa calatoreasca in turnee…

- Noi detalii ies la iveala despre destramarea trupei „Gașca Zurli”. Actorul Ionuț Varodi, cel care il interpreta pe „Bucatarașul Lulu” a vorbit in exlusivitate pentru Click! despre desparțirea de Mirela Retegan, dar și despre planurile sale de viitor pe care deja le-a pus in practica. „Viitorul meu suna…

- Detalii inedite ies la iveala despre destramarea trupei iubite de copii „Gașca Zurli”. Ionuț Varodi, cunoscut ca „Bucatarașul Lulu", a oferit pentru Click! noi informații despre desparțirea de formație și despre viitorul sau profesional.Intr-un interviu acordat publicației mai sus menționate, Ionuț…

- La inceputul lunii martie, trei membri care faceau parte din cunoscuta trupa pentru copii Gașca Zurli, Vero Caliman, cunoscuta sub numele „Fetița Zurli”, Ionuț Varodi, alias „Bucatarașul Lulu”, dar și Razvan Marin, interpretul personajului Truli, au decis sa renunțe la proiect.Deși fondatoarea trupei,…

- La inceputul lunii martie, trei membri care faceau parte din cunoscuta trupa pentru copii Gașca Zurli, Vero Caliman, cunoscuta sub numele „Fetița Zurli”, Ionuț Varodi, alias „Bucatarașul Lulu”, dar și Razvan Marin, interpretul personajului Truli, au decis sa renunțe la proiect.Deși fondatoarea trupei,…

- Gașca Zurli ar putea sa dispara! Dupa ce mai mulți membri s-au retras din proiect, dupa ani intregi in care au facut spectacol, Mirela Retegan a facut declarațiile la care nimeni nu se aștepta! Fondatoarea a inceput sa planga și a vorbit despre problemele care nu se vad din exterior.

- Mirela Retegan a scris istorie in Romania cu Gașca Zurli, iar acum, la 17 ani distanța de la inființare, a venit momentul sa dezvaluie cum a luat naștere cea mai iubita trupa pentru muzica de copii! Iata cat de greu i-a fost inca din primele momente!

- Gașca Zurli este indragita de o mulțime de copii din Romania. Personajele simpatice au adus multa bucurie micuților, insa, acum, au fost anunțate vești neplacute. Dupa ce „Fetița Zurli” a decis sa plece din grup, Ionuț Varodi a anunțat retragerea, dorindu-și sa se implice in alte proiecte personale.