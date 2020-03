Stiri pe aceeasi tema

- Birourile de vot din statele americane Florida si Illinois s-au deschis marti dimineata, in pofida temerilor de propagare a coronavirusului, pentru a-i departaja pe Joe Biden si Bernie Sanders in lunga cursa spre investitura democrata, potrivit AFP, anunța AGERPRES.Patru state americane urmau…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat alegerile primare democrate din statul Washington (nord-vestul SUA), consolidandu-si pozitia de favorit la obtinerea candidaturii Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale americane din noiembrie, transmite DPA. Luni dupa-amiaza,…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a redevenit favorit in alegerile primare democrate in urma unui ”Super Tuesday” plin de surprize, care a bulversat situatia si instalat un duel indelungat cu socialistul Bernie Sanders, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu se numeste Super Tuesday degeaba!”,…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a castigat opt state americane in cadrul alegerilor primare ale Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului la functia de presedinte al SUA, eveniment cunoscut ca...

- Senatorul socialist Bernie Sanders si-a declarat marti seara ''increderea absoluta'' in victoria sa finala in alegerile primare democrate, in pofida primelor rezultate de la ''Super Tuesday'' care dau castig de cauza rivalului sau Joe Biden, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va spun cu incredere…

- Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat din statul Nevada, consolidandu-si astfel pozitia de favorit la nominalizarea drept candidat la presedintie, transmite Reuters.Pe locul al doilea in asa-numitul 'caucus' s-a clasat, potrivit rezultatelor partiale,…

- Pete Buttigieg, in varsta de 38 de ani, a creat o surpriza in alegerile primare democrate din Iowa, in care a obtinut un avantaj devansandu-l pe senatorul Bernie Sanders, potrivit unor rezultate partiale si impunandu-se drept un candidat de neocolit in cursa catre fotoliul de la Casa Alba. Buttigieg…

- Surpriza de proporți in alegerile primare democrate din Iowa, dupa ce Pete Buttigieg a obtinut un avantaj devansandu-l pe senatorul Bernie Sanders, potrivit unor rezultate partiale si impunandu-se drept un candidat de neocolit in cursa catre fotoliul de la Casa Alba, relateaza AFP potrivit news.ro.Cealalta…