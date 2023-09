Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internationala (CPI) a deschis un birou la Kiev, „cel mai mare” in afara celui de la Haga, a anuntat joi procurorul general ucrainean, Andrii Kostin, scriu conform Agerpres. „Biroul extern al CPI si-a deschis portile in Ucraina”, a declarat el pe X (ex-Twitter), asigurand ca aceasta reprezinta…

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Ucrainenii inca se mai afla in „fereastra de oportunitate” pentru a le „rupe spinarea rușilor”, a apreciat generalul in rezerva american Ben Hodges, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Digi24.ro. Pentru obținerea acestui obiectiv, SUA și țarile NATO trebuie sa inceteze sa livreze arme „cu…

- Rusia a dejucat vineri, in regiunea Moscova, situata la aproximativ 500 de kilometri de frontiera cu Ucraina, un nou atac ucrainean cu drona, care nu s-a soldat nici cu pagube si nici cu victime, anunta Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP.„In aceasta dimineata, o tentativa” de atac a Kievului…

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Podul care leaga peninsula Crimeea de Rusia (Podul Kerci )„aduce razboi nu pace” si, prin urmare, este o tinta militara, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Explozii produse luni pe acest pod peste stramtoarea Kerci au ucis doi civili si au scos din functiune…

- Dronele inamice au atacat Ucraina din direcția nord-est, Kursk. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presa al Forțelor Aeriene ucrainene. In noaptea de 12 iulie, ocupanții ruși au atacat Ucraina cu drone de atac Shahed-136/131 de fabricație iraniana. Aceștia au lansat 15 drone, dintre care 11…

- Marea Britanie a introdus o noua legislație care permite ca sancțiunile rusești sa ramana in vigoare pana cand Moscova platește compensații Kievului, a declarat luni, 19 iunie, intr-un comunicat de presa, Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), transmite CNN . De asemenea,…