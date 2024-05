Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

- Rusia a avertizat luni Marea Britanie ca, daca Ucraina va folosi arme britanice pentru a lovi teritoriul rus, Moscova ar putea riposta prin atacuri asupra instalatiilor si echipamentelor militare britanice amplasate atat in Ucraina cat si in alte tari, relateaza Reuters.Ambasadorul britanic la Moscova,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat vineri drept inacceptabile presupusele activitati de spionaj rusesc descoperite recent in Germania si Marea Britanie si a avertizat ca aliatii isi coordoneaza foarte atent reactia impotriva actiunilor ostile si a subliniat ca aceasta nu va impiedica…

- Razboi in Ucraina 770. Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO, a propus un pachet de ajutor militar de 100 de miliarde pe cinci ani pentru Ucraina, care ar conferi alianței occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului.

- Liderii Uniunii Europene discuta joi un plan de a folosi pana la 3 miliarde de euro (3,26 miliarde de dolari) pe an pentru a furniza arme Ucrainei, in timp ce incearca sa sustina lupta Kievului impotriva Rusiei, care ar detine in continuare activele subiacente inghetate. Unele banci se tem, totusi,…

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…

- Daca liderii NATO ar urma sa invețe vreo lecție de pe urma celor doi ani duri ai conflictului din Ucraina, aceea ar fi faptul ca alianța ramane extrem de prost pregatita sa faca fața amenințarilor existențiale pe care Moscova le lanseaza la adresa viitoarei securitați. Fara indoiala ca ajutorul militar…