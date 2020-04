Stiri pe aceeasi tema

- O comisie oficiala americana a recomandat marti inscrierea Indiei pe lista neagra a tarilor amenintate de sanctiuni pentru nerespectarea libertatii religioase, din cauza unei "deteriorari drastice" sub guvernul lui Narendra Modi, noteaza AFP. Avizul acestei comisii asupra libertatii religioase la nivel…

- India a început sa foloseasca datele de pe telefonul mobil pentru a urmari și aduce în instanța persoanele care încalca ordinele de izolare la domiciliu, dupa ce mulți cetațeni nu au respectat restricțiile, scrie Financial Times. Zeci de mii de indieni suspectați de expunere la coronavirus…

- Omenirea este greu încercata în aceasta perioada de pandemia de coronavirus, iar Narendra Modi (premierul țarii) le transmite indienilor sfaturi în legatura cu modalitați de combatere a stresului din timpul carantinei. În încercarea de a-i încuraja pe indieni…

- O adunare religioasa organizata intre 13 si 15 martie la o moschee din New Delhi care are legatura cu sapte decese de COVID-19 ar putea fi sursa multor altor cazuri de infectare cu noul coronavirus, au indicat marti oficiali indieni, transmite marti dpa potrivit Agerpres. Temerile legate de faptul…

- Strazile erau pustii, iar cladirile de birouri inchise luni la New Delhi, capitala Indiei, in contextul restrictiilor impuse pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, premierul Narendra Modi cerandu-le oamenilor sa ramana in casa si sa se salveze, relateaza Reuters. India a raportat 415 cazuri…

- India si SUA isi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare in regiunea indo-pacifica si acorduri in domeniul apararii in valoare de mai multe miliarde de dolari, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, aflat in vizita in India, transmite dpa. Liderul de la Casa Alba a facut acest…

- Presedintele american a plecat duminica din SUA pentru o vizita de doua zile in India, unde se asteapta sa fie intampinat de "milioane" de persoane, relateaza AFP. "Sunt nerabdator sa fiu alaturi de poporul Indiei", a spus miliardarul american pe peluza Casei Albe inainte de a pleca in prima sa vizita…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze o vizita in India in perioada 24-25 februarie, la New Delhi si in statul Gujarat, de unde este originar premierul indian Narendra Modi, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP.