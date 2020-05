SUA: Gărzile naţionale mobilizate în Minnesota, după revoltele din Minneapolis Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a mobilizat joi garzile nationale, in fata revoltelor care au izbucnit in Minneapolis, principalul oras din stat, dupa decesul unui barbat de culoare aflat in custodia politiei, informeaza dpa. George Floyd, in varsta de 46 de ani, a decedat luni dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat, in pofida apelurilor lui Floyd ca nu putea sa respire. Scena a fost filmata de o trecatoare si a devenit "virala". A treia seara de proteste a fost deosebit de violenta in sudul Minneapolisului. Saisprezece 16 imobile au fost incendiate, potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a mobilizat joi garzile nationale, in fata revoltelor care au izbucnit in Minneapolis, principalul oras din stat, dupa decesul unui barbat de culoare aflat in custodia politiei, informeaza dpa, potrivit Agerpres. George Floyd, in varsta de 46 de ani, a decedat…

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…

- Patru ofiteri din cadrul politiei din Minneapolis au fost concediati marti, dupa ce o inregistrare video a interventiei a fost pusa in circulatie pe retele de socializare. Scena - transmisa luni seara de o trecatoare pe Facebook Live - surprinde un barbat pus la pamant, pe burta, de catre un politist…

- FBI cerceteaza moartea unui barbat de culoare, de 40 de ani, din Minnesota, SUA, dupa ce in mediul virtual a aparut un videoclip in care un politist il imobilizeaza, punandu-si piciorul peste gatul acestuia, relateaza BBC.In filmare, victima, George Floyd, il implora pe politist sa-l elibereze din cauza…

- Medicii de familie avertizeaza ca ingrijirea pacientilor cu boli cronice este in pericol din cauza absentei de pe piata a susbstantelor active necesare in tratarea diabetului si hipertiroidismului. ”Medicii de familie semnaleaza pericolul in care sunt pacientii cu boli cronice prin lipsa de…

- Adevarate gropi de gunoi au aparut de-a lungul drumurilor naționale și in parcarile care le marginesc. Șoferii, și nu doar ei, arunca la intamplare orice: resturi de tigari, gunoaie menajere și deseuri din construcții.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va demara, in luna aprilie, programul de reparatii si intretinere a drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrare, iar pana la acel moment va efectua inspectii pentru evaluarea starii tehnice a infrastructurii rutiere.